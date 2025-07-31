Reuters: НПЗ Индии перестали закупать российскую нефть после угроз Трампа
Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии на прошлой неделе прекратили закупать российскую нефть. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Среди компаний, приостановивших поставки, — Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Все они ранее регулярно заказывали российское сырье с морской доставкой, но на прошлой неделе не сделали ни одного заказа на российскую нефть.
Основными причинами такого решения стали сокращение скидок на российскую нефть, а также недавние угрозы президента США Дональда Трампа, уточнило агентство. Американский лидер объявил о введении с 1 августа 25%-ных пошлин на индийские товары в ответ на торговлю с Россией. Он также пригрозил 100%-ными вторичными пошлинами на товары стран, покупающих нефть и вооружения у Москвы, если не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.
Индийские НПЗ начали искать альтернативных поставщиков на спотовом рынке, преимущественно ближневосточные сорта нефти, а также сырье из Западной Африки. Хотя частные производители, включая Reliance Industries и Nayara Energy, продолжают покупать российскую нефть, за государственными компаниями закреплено более 60% мощностей нефтепереработки в стране. Представители индийских компаний и профильного министерства ситуацию пока комментировали.
В начале недели индийский посол в Великобритании Викрам Дораисвами резко ответил на критику страны из-за импорта российской нефти. Он утверждал, что закупки не прекратятся, если Индия не хочет «отключить свою экономику».