Индийский посол резко отреагировал на критику из-за закупок российской нефти

Индия не может «отключить свою экономику». Так индийский посол в Великобритании Викрам Дораисвами ответил на критику страны из-за импорта российской нефти.

«Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире. Мы импортируем более 80% нашей энергии. Что вы хотите, чтобы мы сделали — отключили нашу экономику?» — сказал господин Дораисвами в интервью британскому радио Times Radio (цитата по The Times of India).

Посол напомнил, что российско-индийские отношения восходят еще к тем временам, когда западные страны продавали оружие не Индии, а соседним странам для нападения на нее.

18-й пакет санкции Евросоюза против России коснулся, в частности, НПЗ «Роснефти» в Индии. Одним из ограничений стал также запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти. Тем временем Индия закупает нефть у более 30 стран мира, включая Россию. Доля РФ в общем объеме импорта республики превышает 30%.

О новых санкциях — в материале «Ъ» «Ценовой потолок поплыл».