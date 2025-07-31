Санду: проблему Приднестровья можно решать только после вывода российских войск

Молдавия перейдет к решению вопроса Приднестровья только после того, как Россия выведет войска из непризнанной республики. Об этом заявила президент страны Майя Санду в интервью NewsMaker.

«Чтобы говорить о реинтеграции, нужно решить принципиальную проблему»,— сказала госпожа Санду. По ее словам, до вывода российских войск Молдавия не сможет финансировать строительство дорог, школ и другой инфраструктуры в регионе.

Майя Санду уточнила, что главная задача для Молдавии — найти мирный способ добиться вывода российских войск. Нужно «быть готовыми сохранить мир и спокойствие», а также «демонстрировать людям на левом берегу преимущества евроинтеграции», подчеркнула она.

Молдавия считает Приднестровье «административно-территориальной единицей левобережья Днестра». Страны—члены ООН, в том числе Россия, также признают Приднестровье частью Молдавии. С 1992 года на территории непризнанной республики размещены российские миротворческие силы.

Молдавия неоднократно призывала Россию к выводу войск из Приднестровья. В середине июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва внимательно следит за действиями Европы по этой теме.