Bloomberg: президент Финляндии призвал ЕС выбрать между Путиным и демократией

Выступая на конференции ОБСЕ в Хельсинки, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа должна сделать выбор — «сферы интересов и использование силы или суверенитет государств и общие правила и принципы». Как отмечает Bloomberg, такими словами финский лидер призвал Европу сделать выбор либо в пользу мирового порядка, создаваемого и поддерживаемого Россией и ее лидером, либо в пользу демократии и свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Потеева, Коммерсантъ Фото: Ксения Потеева, Коммерсантъ

По мнению агентства, этот призыв адресован лидерам нескольких европейских государств, которые стремятся поддерживать отношения с президентом России. В частности, указывает Bloomberg, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и премьер-министру Словакии Роберту Фицо, которые «особенно обхаживали» Владимира Путина, «подрывая единую позицию Европы» в отношении Украины.

«Возвращение к мировому порядку, в котором преобладают сферы влияния, ведет к тому, что граждане независимых демократических государств не смогут принимать собственных решений. За них это будет делать недемократическое руководство другого государства»,— заявил господин Стубб. По мнению финского премьера, для восстановления отношений с Россией необходим «справедливый и устойчивый мир на Украине».

Алена Миклашевская