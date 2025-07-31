Виталий Брижань покинет пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области

Как сообщили «Ъ-Волга» источники в правительстве Самарской области, Виталий Брижань покинет пост министра энергетики и ЖКХ региона. Как отметили собеседники, чиновник не справился с подготовкой к отопительному сезону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Выпускник Кубанского государственного университета ранее был министром промышленности и энергетики Краснодарского края. Также он возглавлял АО «Краснодаргоргаз». До Виталия Брижаня обязанности министра энергетики и ЖКХ Самарской области временно исполняли Михаил Белоусов, затем Эдуард Гафиятуллин. Чиновник возглавил ведомство в феврале текущего года.

Сферу ЖКХ в правительстве Самарской области курировал первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов, который в настоящее время находится в отпуске и также покинет свой пост. На этой неделе губернатор Вячеслав Федорищев поручил курировать на постоянной основе сферу ЖКХ зампреду Виталию Шабалатову. Именно ему предложено возглавить кабинет министров региона вместо Михаила Смирнова.

В июле текущего года свои посты покинули вице-губернатор Самарской области Максим Ковалев и министр транспорта региона Сергей Карпов.

Евгений Чернов