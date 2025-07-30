Глава правительства Самарской области покинет свой пост

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов покинет свой пост. В настоящее время чиновник находится в отпуске. Вероятнее всего, его отставка произойдет сразу после отдыха.

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Информацию о возможной отставке высокопоставленного чиновника «Ъ-Волга» подтвердили сразу несколько собеседников в областном правительстве. На прошлой неделе губернатор Вячеслав Федорищев заявил на оперативном совещании, что отпуск Михаила Смирнова продлится месяц. Временно исполнять обязанности премьера и руководить региональным правительством в ближайшие 30 дней будет первый вице-губернатор Александр Фетисов. При этом по всем хозяйственным вопросам губернатор попросил обращаться к зампреду Виталию Шабалатову. Спустя неделю глава региона поручил ему курировать на постоянной основе сферу ЖКХ вместо Михаила Смирнова, что также является косвенным признаком скорой отставки председателя правительства области.

О грядущем уходе Михаила Смирнова со своей должности стало известно «Ъ-Волга» еще в начале июля. Сам чиновник возможность своей отставки отрицал.

Михаил Смирнов занял пост врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области 1 августа прошлого года, а после победы Вячеслава Федорищева на выборах главы региона был утвержден в данной должности. Ранее он возглавлял ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара». Также господин Смирнов являлся депутатом Самарской губернской думы от «Единой России», членом комиссий по жилищно-коммунальному хозяйству и по сельскому хозяйству.

По сведениям «Ъ-Волга» пост главы регионального правительства уже предложен Виталию Шабалатову. Зампред правительства Самарской области помимо сферы ЖКХ отвечает за дорожное хозяйство и транспортное обслуживание. С 2018 года он занимал пост первого заместителя председателя правительства Воронежской области. В 2023 году Виталий Шабалатов стал советником директора Федеральной службы судебных приставов, а с 2024 года был советником главы Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, комментируя недавнюю отставку министра транспорта Сергея Карпова, анонсировал и другие изменения в структуре регионального правительства.

Евгений Чернов