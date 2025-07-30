В Белгородской области 11 человек пострадали при атаках ВСУ за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 90 беспилотников и 42 боеприпасов. В результате были ранены 11 мирных жителей, разрушения получили 33 жилых помещения и 51 транспортное средство, а также храм и три предприятия. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгороде БПЛА атаковал многоквартирный дом — повреждены остекление десяти квартир, фасад и 24 автомобиля.

В Белгородском районе села Веселая Лопань и Красный Октябрь попали под удар двух дронов. Во втором населенном пункте атаке подвергся работавший в поле комбайн. В результате был ранен водитель. Ему оказали медпомощь, лечение продолжает амбулаторно. Сельхозтехника повреждена.

В Борисовском районе по поселку Борисовка и селу Зозули выпустили два беспилотника. Во втором населенном пункте повреждены автомобиль и забор частного дома.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка и хутору Леоновка ударили, применив два боеприпаса и 29 беспилотников. В селе Борки в результате атаки дрона на служебный автомобиль пострадали глава территориальной администрации Татьяна Рябикина и водитель. Им оказали медпомощь, лечение продолжают амбулаторно. В поселке Уразово разрушения получили остекление храма иконы Божией Матери Знамение, пять частных домов, 11 транспортных средств, хозпостройка, коммерческий объект и линия газоснабжения, в селе Борки — три частных дома, автомобиль, соцобъект и линия электропередачи (ЛЭП), в селе Двулучное — автомобиль, трактор и забор домовладения, на хуторе Леоновка — ЛЭП и склад домовладения.

В Волоконовском районе село Грушевка и хутор Екатериновка подверглись атакам двух беспилотников. Последствий не зафиксировано.

В Грайворонском округе по городу Грайворону, селам Дунайка и Новостроевка-Вторая выпустили восемь боеприпасов и один дрон. В селе Дунайка повреждены заборы двух домовладений, частный дом, автомобиль и четыре хозпостройки. Вчера за медицинской помощью обратился пострадавший в результате атаки БПЛА на частный дом в селе Почаево 25 июля. У него диагностировали минно-взрывную травму и множественные ссадины рук и ног. Лечение продолжает дома.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись атакам с помощью 28 боеприпасов и 25 БПЛА. В поселке Красная Яруга пострадал автомобиль, в селе Графовка — частный дом, в селе Илек-Пеньковка — частный дом, два автомобиля, надворные постройки и сельхозмашина.

Над Чернянским районом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Без последствий.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка, Вознесеновка, Максимовка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Первое Цепляево, Ржевка и Сурково выпустили четыре снаряда и 27 беспилотников. За день в округе пострадали восемь человек. В городе Шебекино в результате обстрелов ранены двое, в том числе несовершеннолетний. 16-летний подросток продолжает лечение амбулаторно. Мирная жительница в состоянии средней степени тяжести находится в больнице. В селе Нежеголь от удара дрона по грузовому автомобилю были ранены трое граждан. Двое из них госпитализированы, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. В селе Вознесеновка в результате атаки БПЛА на автомобиль пострадали супруги. Оба находятся в больницах. Еще один мирный житель ранен в селе Ржевка вследствие удара дрона по машине. Проходит лечение амбулаторно. В Шебекине сгорели гараж и автомобиль, а также повреждены ЛЭП, 11 частных домов, два автомобиля и два предприятия, в селе Нежеголь — частный дом и машина, в селе Белянка — КамАЗ и комбайн, в селе Первое Цепляево — автомобиль, в селе Вознесеновка — грузовой и легковой автомобили, в селе Ржевка — машина. Поздно ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в Шебекине загорелась кровля частного дома — ее потушили. Также повреждено предприятие. В селе Сурково произошло возгорание хозпостройки, которое ликвидировали сотрудники МЧС. В селе Белянка разрушения получили две единицы сельхозтехники.

Сутками ранее при атаках ВСУ на Белгородскую область один человек погиб и шестеро пострадали. Разрушения установили в 17 частных домах и 14 автомобилях.

Алина Морозова