Суд рассмотрит иск тамбовского поставщика зерна к «Токаревской птицефабрике»

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск местного АО «Октябрьское» о взыскании 103,4 млн руб. задолженности по договору поставки зерна с тамбовского же ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова). Предварительное заседание назначено на 23 сентября. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, АО «Октябрьское» зарегистрировано в июне 1996 года в Тамбовской области для оптовой торговли машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Собственники компании не указаны. Гендиректором является Максим Жалнин, также руководящий ООО «Агрофирма "Октябрьская"», зарегистрированным в апреле 2001 года по тому же адресу для выращивания зерновых культур. Выручка АО за 2024 год составила 9 млрд руб., чистая прибыль — 294 млн руб.

В марте стало известно, что «Токаревская птицефабрика» возместила 1,7 млн руб. ущерба за загрязнение реки Мокрая Панда в Ржаксинском округе Тамбовской области.

Кабира Гасанова