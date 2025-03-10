Тамбовская птицефабрика возместила 1,7 млн рублей ущерба за загрязнение реки

ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в группу агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова) возместила ущерб за загрязнение реки Мокрая Панда в Ржаксинском округе Тамбовской области, перечислив более 1,7 млн руб. в доход государства. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Иск от региональной прокуратуры к птицефабрике поступил в арбитражный суд Тамбовской области в декабре 2024 года. Прокуратура установила в ходе проверки, что неочищенные отходы с производственной площадки предприятия в Инжавинском округе попали в реку Мокрая Панда, что повлекло массовую гибель рыбы.

Также облпрокуратура подавала иск к компании о возмещении ущерба пруду Рогатый в Токаревском районе Тамбовской области в ноябре прошлого года. Сумма исковых требований составляла 2,8 млн руб. Следующее заседание по делу назначено на 2 апреля 2025 года.

По данным Rusprofile.ru, ОАО «Токаревская птицефабрика» было зарегистрировано в Тамбовской области в 2013 году для разведения сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал — 1,8 млн руб. Учредители не раскрываются. Директором является Сергей Бугунов. В 2023 году выручка компании составила 44 млрд руб., чистая прибыль — 7,6 млрд.

Егор Якимов