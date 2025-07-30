Глава РФПИ Дмитриев: доллару угрожают не страны БРИКС, а такие, как Байден

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что угрозу для доллара США представляют не страны БРИКС, а сторонники использования «санкций как оружия». Одним из них он назвал экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«Самая большая угроза для доллара США не БРИКС, а такие, как Байден, кто превращает его в оружие с помощью бесконечных и неэффективных санкций»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп назвал БРИКС «группой стран, настроенных против США» и «атакой на доллар». По его словам, страны-участницы стремятся лишить доллар статуса мировой резервной валюты. Ранее он пригрозил вводить тарифы, если страны предпримут «антиамериканские» политические действия.

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