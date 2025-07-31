ВТБ определится с продажей «Росгосстраха» осенью

ВТБ (MOEX: VTBR) имеет предложение по покупке «Росгосстраха», но Банк России пока не согласовал сделку, которую планировалось завершить в этом году, рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, потенциальный покупатель попросил сохранить для него приоритетное право на покупку до начала осени. «До сентября ждать от нас новостей о продаже "Росгосстраха" не стоит»,— сказал Дмитрий Пьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Росгосстрах» стал частью группы ВТБ в рамках сделки по покупке активов банка «ФК Открытие» в конце 2022 года. В апреле 2025 года председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что банк нашел двух претендентов на покупку «Росгосстраха», среди наиболее вероятных покупателей эксперты указали «Балтийский лизинг» и группу «Регион».

В июне этого года на полях ПМЭФ господин Костин заявил, что банк согласовал параметры продажи «Росгосстраха», есть покупатель из финансовой сферы, но не относящийся к страхованию. При этом, по его словам, на тот момент уже были поданы документы на согласование сделки в ЦБ.

Максим Буйлов