«Росгосстраху» подобрали покупателей

ВТБ (MOEX: VTBR) нашел двух покупателей на «Росгосстрах», который не мог продать с 2022 года. Банк не раскрывает названия, однако с большой вероятностью это будут промышленно-финансовые группы, имеющие в составе страховые компании. Среди наиболее вероятных претендентов эксперты указывают группу «Регион» и «Балтийский лизинг». «Росгосстрах» укрепит возможности покупателя на страховом рынке, однако потребует дополнительных вложений для интеграции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ВТБ нашел двух претендентов на покупку «Росгосстраха» (РГС), заявил председатель правления банка Андрей Костин на встрече с клиентами ВТБ Private Banking 24 апреля. «Мы в свое время продали "ВТБ страхование" СОГАЗу, а теперь вот хотим "Росгосстрах" продать, потому что страховой бизнес сам по себе очень непростой, требующий огромного внимания. И я думаю, что это правильно будет все-таки — отдать в руки профессиональных страховщиков»,— пояснил господин Костин (цитата по «Интерфаксу»). «Росгосстрах» стал частью группы ВТБ в рамках сделки по покупке активов «ФК Открытие» в конце 2022 года (cм. “Ъ” от 27 декабря 2022 года). В ВТБ и РГС не ответили на запрос “Ъ”.

«Россгострах» является одной из крупнейших и старейших российских страховых компаний. По данным «Эксперт РА», занимал 10-е место по сумме полученных в 2024 году премий (98,39 млрд руб.). Согласно отчетности по МСФО, по итогам 2024 года результат от страховой деятельности составил 4,98 млрд руб., снизившись за год на 30%. При этом инвестиционные доходы выросли на 78%, до 12,37 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 74%, до 8,03 млрд руб. Собственный капитал превысил 62 млрд руб.

«Росгосстрахом» могут заинтересоваться крупные участники страхового рынка, считают эксперты. Среди них такие участники рынка, как СОГАЗ или «СберСтрахование»,— «для увеличения рыночной доли и реализации синергии в бизнесе, которые могут привести к оптимизации управленческих расходов и инвестиций», поясняет инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «У этих компаний есть средства, они не опасаются санкционного статуса РГС и смогут "вобрать" в себя огромную структуру компании без риска потери идентичности», поясняет собеседник “Ъ” на страховом рынке. При этом наиболее логичным было бы объединение СОГАЗа, как очень сильного корпоративного игрока, с розничным «Росгосстрахом» для усиления «универсальности» страховщика, считает советник юрфирмы МЭФ LEGAL Иван Рыбаков. СОГАЗ и «СберСтрахование» не ответили на запрос “Ъ”.

Вместе с тем страховщики указывают, что среди интересантов могут быть компании из реального сектора. Это может быть любой крупный финансово-промышленный холдинг, у которого нет страховой компании, полагает собеседник “Ъ” из числа страховщиков. Еще одним интересантом мог выступать «Балтийский лизинг», который был ранее приобретен компанией «Прибыльные инвестиции» Михаила Жарницкого (его доля находится в залоге у ПСБ, который и финансировал покупку, см. “Ъ” от 20 июня 2024 года), отмечает собеседник “Ъ” на страховом рынке. Источник «Интерфакса» на страховом рынке заявил, что наиболее вероятным кандидатом на приобретение «Росгосстрах» считается финансово-инвестиционная группа «Регион», переговоры которой с ВТБ идут давно. «В конце 2024 году на рынке ходил слух, что ГК "Регион" может купить страховую компании "Росгосстрах"»,— рассказал и собеседник “Ъ” на финансовом рынке. В группу входит концерн «Россиум», которому принадлежат страховые компании «Югория» и «Гайде». В «Регионе», «Югории», «Балтийском лизинге» не ответили на запрос “Ъ”. В ПСБ заявили, что не рассматривают приобретение компании «Росгосстрах».

Для тех инвесторов, кто хочет зайти на рынок страхования, «Росгосстрах» хороший актив в силу широкого географического присутствия, большой агентской сети, а также универсальной продуктовой линейки, известного бренда, большого портфеля физлиц, считает совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков. Впрочем, это дорогой актив, «поскольку в будущем потребует цифровой трансформации, чтобы оптимизировать стоимость процессов и количество персонала», считает эксперт.

Вместе с тем эксперты разошлись в оценке стоимости этого актива. По мнению Сергея Суверова, оценка РГС может быть произведена из финансовых мультипликаторов единственного представителя страховой отрасли на российском фондовом рынке, компании «Ренессанс страхование», которая стоит 1,3 капитала и 4,5 чистой прибыли. Независимый эксперт Андрей Бархота оценивает стоимость исходя из сделки по покупке банка «ФК Открытие» (0,65 капитала), считая, что «ориентир в 0,5–0,7 капитала страховщика сохранился в качестве базового». Рентабельность капитала РГС по итогам 2024 года составила 13,3%, что ниже в сравнении с более эффективными страховщиками с рентабельностью 25–30%, поясняет он.

Юлия Пославская, Виталий Гайдаев, Полина Трифонова