В России вторую неделю подряд наблюдается дефляция

В России на неделе с 22 по 28 июля инфляция замедлилась до 9,02%. На прошлой неделе ее показатель равен 9,17%, говорится в отчете Минэкономразвития (.pdf). Дефляция на этой неделе, как и на прошлой, составила 0,05%.

В отчете Росстата отмечается, что сильнее всего за неделю подешевела картошка (-9,7%) и белокочанная капуста (-7,4%). Также цены продолжили снижаться на морковь (-6,5%), лук репчатый (-5,2%), помидоры (-5,0%) и огурцы (-1,7%). В целом цены на плодоовощную продукцию снизились на 4,1%.

Среди непродовольственных товаров и услуг, незначительно подешевели путевки в дома отдыха, пансионаты (-0,6%) и санатории (-0,2%), а также проживание в трех- и пятизвездочных гостиницах (-0,4%). Подорожали шампуни (+0,4%), зубные щетки (+0,5%), туалетное мыло (+0,2%).