Медведев поздравил президента Лаоса с юбилеем дипломатических отношений

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел встречу с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Господин Медведев отметил особый характер отношении двух стран, дипломатические отношения которых длятся уже 65 лет. Видеозапись со встречи политик опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

«65 лет с момента установления дипломатических отношений между Советским Союзом, правопреемником которого является Россия, и Лаосом. А 2 декабря у вас государственный праздник — 50 лет со дня провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики»,— подчеркнул он во время встречи. Господин Медведев также поблагодарил главу Лаоса за участие в Параде Победы.

Зампред Совбеза России рассказал, что на встрече обсуждались вопросы товарно-экономического, гуманитарного сотрудничества и военной сферы. Стороны также подписали заявление «о противодействии электоральному неоколониализму и укреплении политического суверенитета». По словам господина Медведев, этот документ поможет двум странам бороться с иностранным вмешательством в выборы.

Сегодня в Кремле анонсировали встречу президента России Владимира Путина с коллегой из Лаоса. Она пройдет 31 июля. На встрече главы государств подпишут несколько двусторонних документов, а также обсудят сотрудничество в экономической, гуманитарной и культурной сферах.