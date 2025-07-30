Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Лаоса 31 июля

В четверг президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

На переговорах будут затронуты вопросы региональной и глобальной повестки дня, а также взаимодействие России и Лаоса в экономике и культуре, сообщили в Кремле. В пресс-службе президента уточнили, что стороны примут несколько двусторонних документов.

Официальный визит президента Лаоса Тхонглуна Сисулита стартует 30 июля и продлится до 1 августа.

Анастасия Домбицкая