С экс-владельца «Южуралзолота» Струкова хотят взыскать 4 млрд рублей

«Ъ» стало известно, что Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к зампреду Челябинской областной думы и бывшему владельцу «Южуралзолота» («ЮГК») Константину Струкову. Ведомство хочет взыскать почти 4 млрд руб. в качестве возмещения вреда, причиненного природе.

Иск касается прорыва дамбы на Светлинском месторождении «ЮГК» в Челябинской области в 2024 году. Дамбу использовали для приема дренажных вод с золотоизвлекательной фабрики. В результате река Батуровка и прилегающие земли площадью 330 тыс. кв. м были загрязнены мышьяком. Ущерб оценили в 3,9 млрд руб. Его до сих пор не возместили.

11 июля челябинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «ЮГК» и 100% уставного капитала «Управляющая компания “ЮГК”». Решение аргументировали тем, что господин Струков незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием. 14 июля депутата отстранили от должности президента «ЮГК».

Подробнее о новом иске — в материале «Ъ» «Депутатская крыша поехала в суд».

Никита Черненко