Книга Навального «Патриот» внесена в перечень экстремистских материалов

Минюст внес в перечень экстремистских материалов книгу российского оппозиционера Алексея Навального «Патриот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Markus Schreiber / AP Фото: Markus Schreiber / AP

В список внесено издание на русском языке 2024 года издательства One Book Publishing (Литва). В реестре также указывается, что книга была запрещена решением Ленинградского областного суда в июне 2025 года.

Книга была издана в октябре 2024 года на 26 языках. В ней представлена автобиография Алексея Навального и дневники, которые он вел после задержания в аэропорту «Шереметьево» в январе 2021 года и до самой смерти 16 февраля 2024 года.

Полина Мотызлевская