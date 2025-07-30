Присяжные признали врачей Сушкевич и Белую виновными в убийстве младенца

Присяжные в Мособлсуде сочли виновными врачей из Калиниграда — Элину Сушкевич и Елену Белую — в убийстве новорожденного. Об этом сообщило «РИА Новости». Приговор фигуранткам вынесут позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Элина Сушкевич Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Елена Белая Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Следующая фотография 1 / 2 Элина Сушкевич Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Елена Белая Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Врачам уже выносили приговор в 2022 году. Тогда госпоже Сушкевич назначили 9 лет общего режима, а госпоже Белой — 9,5 лет. Им также запретили на три года работать по профессии после освобождения. Позже Верховный Суд отправил дело на пересмотр, а Первый апелляционный суд отменил приговор. Инстанция постановила рассмотреть дело заново.

По версии следствия, в ноябре 2018 года в роддом в Калиниграде поступила женщина, родившая недоношенного мальчика весом около 700 граммов. Следствие считает, и.о. главврача роддома — Елена Белая — поручила анестезиологу–реаниматологу Элине Сушкевич убить младенца. Для этого последняя ввела ребенку сульфат магния, из-за чего он скончался.

Врачи вины не признали. Защита настаивала, что в действиях медработников не было злого умысла. В 2020 году суд присяжных в Калининградском областном суде счел недоказанным, что мальчику ввели сульфат магния, и вынес оправдательный вердикт. В 2021 году прокуратура обжаловала приговор и Первый апелляционный суд отправил дело на пересмотр.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дело врачей пустили по кругу».

Никита Черненко