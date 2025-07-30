Оппозицию закатывают в асфальт

В Турции прошла новая волна задержаний сотрудников муниципалитетов, находящихся под управлением оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Это подкрепило утверждения оппозиции о том, что обвинения в коррупции используются властями для борьбы с политическими оппонентами. С момента резонансного ареста в марте мэра Стамбула и кандидата в президенты Экрема Имамоглу число проходящих по коррупционным делам членов и сторонников РНП достигло 355, более 100 из них находятся под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг сторонников Экрема Имамоглу в Стамбуле

Фото: Dilara Senkaya / Reuters Митинг сторонников Экрема Имамоглу в Стамбуле

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Во вторник, 29 июля, Генпрокуратура Турции выдала ордер на арест 25 сотрудников муниципалитетов Стамбула, Антальи, Бурсы, Чанаккале, Гиресуна и Трабзона, и уже к среде 22 из них были задержаны. Их подозревают в коррупции при заключении тендеров на укладку асфальта в Стамбуле и закупке общественного транспорта.

Эти обвинения стали частью масштабного расследования в отношении городских администраций, находящихся под контролем оппозиционной РНП. В общей сложности с начала марта, после задержания Экрема Имамоглу и более сотни его сторонников, общее число фигурантов дел достигло 355. Более ста человек, включая мэра Стамбула, находятся под стражей.

Оппозиционный телеканал Halk TV 30 июля опубликовал почти полный список задержанных в ходе последнего рейда. Среди них — гендиректор Стамбульского управления электроснабжения, трамвая и туннеля (IETT), отвечающего за общественный транспорт в городе, Ирфан Демет и ряд руководителей подразделений, а также руководство предприятия ISFALT, ответственного за производство и укладку асфальта. Обе компании являются дочерними структурами Стамбульского муниципалитета. По версии следствия, комиссия, отвечающая за проведение тендеров, фальсифицировала их итоги в пользу этих компаний за вознаграждение. Гендиректор ISFALT Бурак Корзай был освобожден после того, как дал признательные показания в рамках «закона об эффективном раскаянии» и заключил сделку со следствием.

Как и в предыдущих эпизодах, задержания оппозиционеров стали возможны благодаря показаниям бизнесмена Азиза Ихсана Акташа, который также воспользовался «правом на раскаяние» и пошел на сделку со следствием. Его имя впервые появилось в начале июля, когда были арестованы бывший мэр Измира, градоначальники Аданы, Антальи и Адыямана, а также десятки других оппозиционных политиков.

В РНП систематически отвергают обвинения и заявляют о политически мотивированном преследовании крупнейшей оппозиционной силы страны, которая, по опросам, популярнее партии власти.

Комментируя последние задержания, лидер РНП Озгюр Озель напомнил, что господин Акташ выиграл 388 тендеров, из которых 300 пришлись на муниципалитеты, контролируемые правящей Партией справедливости и развития.

Эксперты подтверждают такую трактовку, считая обвинения в коррупции инструментом укрепления власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне подготовки к внеочередным выборам, которые позволили бы ему остаться на новый срок.

При этом аресты оппозиционеров как средство давления на конкурентов — давно опробованный в Турции метод.

Сам господин Эрдоган на заре карьеры провел несколько месяцев в тюрьме за «разжигание розни» после чтения исламистского стихотворения на митинге.

И сейчас оппозиционные СМИ нередко проводят параллели между тем случаем и преследованием Экрема Имамоглу, указывая на использование тех же методов, что ранее применялись против самого президента Эрдогана.

Тем не менее пока оппозиция не демонстрирует четкой стратегии ответа на усиливающееся давление. Массовые протесты, охватившие страну в марте, давно сошли на нет, а резкая риторика Озгюра Озеля не мобилизует электорат. В заявлении от 29 июля он впервые признал, что партия может сменить кандидата в президенты, если Экрем Имамоглу не будет допущен к участию в выборах. Хотя при этом подчеркнул, что любые решения о смене кандидата будут приняты только с его согласия.

Озгюр Озель также пообещал, что завершит политическую карьеру, если оппозиция проиграет выборы, но до того возможность своего отстранения отверг: РНП не сломалась после ареста Экрема Имамоглу — не сломается и теперь. «Обязанность председателя РНП — умереть, когда это необходимо, и быть арестованным, когда это необходимо»,— заявил он.

Вероника Вишнякова