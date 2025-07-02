Измир ведут путем Стамбула

В турецком Измире прошла волна задержаний бывших сотрудников мэрии города и членов регионального отделения оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). По подозрению в коррупции проходят 157 человек. 130 из них, включая бывшего мэра Тунча Сойера, уже задержаны. В РНП заявили о политизированности обвинений, поставив происходящее в один ряд с делом арестованного в марте мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люди с плакатом, где изображен арестованный в марте мэр Стамбула Экрем Имамоглу

Фото: Dilara Senkaya / Reuters Люди с плакатом, где изображен арестованный в марте мэр Стамбула Экрем Имамоглу

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Утром во вторник, 1 июля, в Измире, третьем по величине городе Турции, прошли задержания в рамках масштабного антикоррупционного расследования. Прокуратура выдала ордер на арест 157 человек, из которых к среде 130 были задержаны. Среди них оказались бывший мэр Измира (2019–2024) Тунч Сойер, председатель городского отделения Республиканской народной партии Шенол Асланоглу, экс-глава компании IZBETON AS Хевал Саваш Кая и множество высокопоставленных чиновников, связанных с РНП.

Поводом к задержаниям стали подозрения в махинациях с тендерами на восстановление города после разрушительного землетрясения 2020 года, которое унесло жизни порядка 100 человек.

Следствие считает, что мэрия вступила в сговор с руководством IZBETON AS, предоставив компании расширенные полномочия по проведению восстановительных работ. В результате тендеры, изначально предназначавшиеся более мелким подрядчикам, были переданы IZBETON AS, которая выполнила свои обязательства лишь частично.

Эта информация была получена на основании отчетов аудиторов Министерства окружающей среды и урбанизации, внутреннего аудита инспекционного совета мэрии Измира и заключений независимых экспертов. Кроме того, ряд СМИ сообщает, что в распоряжение правоохранителей поступили две жалобы от действующего мэра Измира Джемиля Тугая на однопартийцев, что также стало поводом для начала расследования. Дело разделено на два эпизода, пострадавшими по нему проходят 469 человек.

В оппозиционной РНП задержания сочли скорее связанными с политической борьбой, нежели с реальной коррупцией.

Зампредседателя партии Мурат Бакан указал на сходство дела с процессом мэра Стамбула и кандидата в президенты от партии Экрема Имамоглу, которого вместе с сотнями сторонников подозревают в махинациях с государственными тендерами, попытке предотвратить застройку вдоль Стамбульского канала, а также в связях с запрещенной и ныне распущенной Рабочей партией Курдистана. По словам Бакана, задержания в Измире — политическое решение и партия намерена продолжать борьбу с беззаконием в стране.

Примечательно, что нынешняя антикоррупционная операция турецких властей пришлась на 100 дней с момента ареста Имамоглу. В этот день РНП организовала в Стамбуле масштабный митинг у здания мэрии, на который собралось около 10 тыс. человек. На нем лидер партии Озгюр Озель сообщил, что в поддержку мэра Стамбула удалось собрать 20 млн подписей, и выразил уверенность, что именно Экрем Имамоглу сменит в конечном итоге президента Реджепа Тайипа Эрдогана. После официальной части участники попытались пройти маршем к историческому акведуку Боздоган, однако столкнулись с полицией. В результате начались беспорядки, для разгона которых силовики применили слезоточивый газ.

За последние месяцы и аресты оппозиционеров, и масштабные протесты по всей стране стали частью повседневной политической жизни Турции.

Призывая граждан выходить на улицы, Республиканская народная партия добивается проведения досрочных президентских выборов — Имамоглу заметно опережает по популярности Эрдогана. Аресты, которые значительная часть населения расценивает как политические репрессии, лишь усиливают поляризацию.

До недавнего времени под вопросом оставалась и судьба главной оппозиционной силы страны: 1 июля должен был состояться суд по делу о незаконной передаче власти внутри РНП. Следствие подозревает, что Озгюр Озель стал председателем партии в результате махинаций с результатами голосования на съезде в 2023 году. В случае доказательства его вины пост мог перейти к Кемалю Кылычдароглу, проигравшему Эрдогану на выборах того же года. Но заседание было в последний момент перенесено на сентябрь 2025-го.

Обострение противостояния между властью и оппозицией усугубляет экономическую ситуацию в стране, которая и без того страдает от высокой инфляции. В первые дни после ареста Имамоглу курс лиры обрушился на 14%, затем незначительно стабилизировался на фоне валютных интервенций Центробанка. Обвал также произошел на фондовом рынке, иностранные инвесторы начали массово выводить капиталы. Пострадал и туристический сектор: протесты в Стамбуле привели к отмене бронирований.

Вероника Вишнякова