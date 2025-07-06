Мэрская зачистка в Турции

В Турции продолжаются задержания оппозиционных мэров по обвинению в коррупции. На следующий день после ареста бывшего мэра Измира под стражу были взяты градоначальники Аданы, Антальи и Адыямана — все они состоят в Республиканской народной партии, возглавившей уличные протесты после задержания своего кандидата в президенты, мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Эксперты и политики расценивают продолжающиеся аресты оппозиционных турецких лидеров как подготовку президента Реджепа Тайипа Эрдогана к досрочным выборам. Именно они могли бы обеспечить действующему президенту третий срок во власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Emrah Gurel / AP Фото: Emrah Gurel / AP

Республиканская народная партия стремительно теряет своих лидеров на местах из-за разрастающихся антикоррупционных расследований. В пятницу, 4 июля, в день, когда исполнилось сто дней после ареста мэра Стамбула и кандидата в президенты Экрема Имамоглу, началась новая волна задержаний. На этот раз она накрыла крупнейшие города, в которых оппозиционная партия победила на муниципальных выборах в марте 2024 года. Сначала власти объявили о масштабном рейде в Измире и задержании бывшего мэра города Тунча Сойера (всего по делу выдано 157 ордеров, задержано более 130 человек). На следующий день правоохранители пришли за мэрами Аданы, Адыямана и Антальи. По данным агентства Anadolu, дела Зейдана Каралара (Адана) и Абдуррахмана Тутдере (Адыяман) объединены в одно производство, а мэр Антальи Мюхиттин Боджек проходит по отдельному делу.

Эти события означают резкое усиление давления на муниципалитеты, перешедшие под контроль РНП после выборов. Напомним, с марта, когда были выдвинуты первые обвинения в коррупции и связях с террористическими организациями против Имамоглу и более сотни его сторонников, в Турции прошло несколько новых волн арестов. Общее число фигурантов дел превысило 200 человек.

Ключевым свидетелем выступил бизнесмен Азиз Ихсан Акташ, воспользовавшийся «правом на раскаяние» и заключивший сделку со следствием. Его показания легли в основу новых задержаний.

Отдельное судебное разбирательство грозит и лидеру партии Озгюру Озелю. 30 июня должно было состояться слушание по делу о махинациях с голосами на партийном съезде 2023 года, по итогам которого Озель стал председателем РНП. В последний момент оно было отложено до сентября. В случае проигрыша пост главы партии может вернуться к Кемалю Кылычдароглу, уступившему Эрдогану на президентских выборах 2023 года.

В Республиканской народной партии настаивают на политической мотивации уголовных дел. Их цель, считают в РНП,— ослабить оппозицию и устранить главного соперника Эрдогана перед президентскими выборами 2028 года. Теоретически выборы могут состояться и раньше, если действующий президент захочет воспользоваться лазейкой в законодательстве, дающей шанс на третий срок. «Те, кто использует судебную систему как оружие политической мести, заботятся не о правосудии, а о защите собственной власти. Мы никогда не подчинимся этой грязной системе, которая наносит удар по воле народа»,— написал в соцсетях заместитель председателя РНП Бурханеттин Булут. В ответ Эрдоган напомнил о независимости судебной власти в Турции и обвинил оппозицию в попытках оправдать преступников.

5 июля по инициативе Озеля прошло экстренное заседание исполкома партии. Однако по его итогам курс РНП остался неизменным: оппозиция продолжит акции по всей стране, сбор подписей в поддержку Имамоглу и призывы к досрочным выборам 2 ноября. При этом подобные заявления скорее звучат как политическая риторика, чем как реальный сценарий. Имамоглу не сможет участвовать в выборах даже в случае снятия обвинений и освобождения — из-за аннулирования диплома о высшем образовании он лишен права баллотироваться. Теоретически его мог бы заменить свободный от обвинений крайне популярный мэр Анкары Мансур Яваш или сам Озель. Однако из-за такой рокировки новый партийный кандидат может лишиться голосов части электората.

Кроме того, инициировать досрочные выборы может только Эрдоган, и то при поддержке хотя бы одной партии, не входящей в правящую коалицию.

Для запуска досрочных выборов необходимо решение парламента: за их проведение должны проголосовать минимум 360 из 600 депутатов. У правящей Партии справедливости и развития вместе с союзниками — 315 мест, у Республиканской народной партии — 127.

Эксперты сходятся во мнении, что турецкий президент действительно рассматривает возможность досрочных выборов и нынешняя «зачистка» политического поля — часть подготовки к ним. Однако в таком случае процесс пройдет по его сценарию. До 2028 года у Эрдогана достаточно времени, чтобы выбрать удобный момент. И тогда главным становится вопрос: не когда пройдут президентские выборы, а кто из лидеров оппозиции доживет до этого момента.

Вероника Вишнякова