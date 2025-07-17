Россия обеспокоена новым витком насилия в Сирии

МИД России заявил, что обеспокоен резким обострением обстановки в Сирии, где произошли столкновения между проживающими на юге друзами и сирийскими правительственными силами. Российские ведомство, в частности, осудило Израиль, атаковавший Сирию, за нарушение суверенитета Арабской Республики и норм международного права.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ayal Margolin / Reuters, Ayal Margolin ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. / Reuters Фото: Ayal Margolin / Reuters, Ayal Margolin ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. / Reuters

«Российская сторона с особой тревогой воспринимает информацию об имевших место случаях неприемлемых жестоких расправ над гражданскими лицами. Исходит из того, что посягательства на жизнь и безопасность мирных граждан недопустимы. В Москве надеются, что реализация намеченных шагов по деэскалации будет способствовать снижению напряженности и надежной стабилизации обстановки в САР»,— говорится в заявлении МИД России.

15 июля власти Сирии ввели войска в южную провинцию Эс-Сувейда, где на протяжении нескольких дней происходили масштабные столкновения между бедуинскими ополченцами и друзскими вооруженными отрядами. Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о гибели как минимум 102 человек.

15 и 16 июля, выступив в защиту друзов, Израиль начал наносить удары по Сирии, в том числе — по зданию Генштаба в Дамаске и военному объекту вблизи президентского дворца. По данным сирийского Минздрава, погибли три человека, пострадали 34. Накануне вечером представители друзов и сирийские власти сообщили о перемирии.

Лусине Баласян