Траты петербуржцев на лекарства от алкоголизма выросли на 63,9% за год

Розничные продажи препаратов для лечения алкогольной зависимости за год выросли в Петербурге на 34,4%. По итогам первой половины 2025-го было реализовано 23 207 упаковок, сообщает издание «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на данные компании RNC Pharma.

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В денежном выражении прирост еще более выраженный, отмечают аналитики. Так, за первые два квартала 2025-го жители Петербурга потратили на препараты от алкоголизма 29,625 млн руб. Это на 63,9% больше, чем годом ранее.

Разница в показателях помимо роста продаж объясняется увеличением средней стоимости приобретенной пачки. По итогам января-июня 2025 года средняя цена реализованной в рознице упаковки составила 1276,6 руб., что на 21,9% больше, чем в первой половине 2024-го.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что выручка петербургских фармкомпаний выросла на 17,74% за три года.

Дарья Астанина