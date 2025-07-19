Выручка петербургских фармкомпаний выросла на 17,74% за три года

В Санкт-Петербурге сократилось число фармацевтических производств, но, несмотря на это, выручка предприятий с 2022 года выросла на 17,74%. За это время рынок покинули семь компаний, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на информацию сервиса Контур.Фокус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аналитики сервиса отметили, что юрлица увеличили совокупную выручку. В текущем году интерес к новым регистрациям компаний пошел на спад. Наибольшая активность организаций по регистрации и ликвидации была зафиксирована в 2022 году.

Если в июле 2022 года в Петербурге насчитывалась 151 фармкомпания, то к июлю 2025-го их количество сократилось до 144. Уход с рынка семи организаций не привел к уменьшению совокупной выручки, она растет из года в год. За 2022 год они получили 39,06 млрд рублей, за 2023 год — 43 млн рублей, за 2024 — 46,2 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская фармкомпания «Вертекс» вышла на азиатский рынок.

Татьяна Титаева