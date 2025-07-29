В ингушской почте все растрачено

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о масштабных хищениях из Пенсионного фонда в Ингушетии. Фигурантами по нему проходят 29 человек, включая двух экс-начальников управления Федеральной почтовой связи республики. Один из них — Магомед-Башир Калиматов — брат главы региона Махмуда-Али Калиматова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомеда Калиматова считают одним из создателей ОПС, похищавшего средства Пенсионного фонда Ингушетии

Фото: Пресс-служба главы республики Ингушетия Магомеда Калиматова считают одним из создателей ОПС, похищавшего средства Пенсионного фонда Ингушетии

Фото: Пресс-служба главы республики Ингушетия

Уголовное дело расследовалось СКР по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества в том числе с использованием служебного положения, а также участие в ОПС), и мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В основу дела легли материалы ревизии выделения средств Пенсионного фонда (ПФР), инициированной в 2021 году после смены руководства фонда. В то же время Федеральное казначейство начало проверку в отделении по Ингушетии. Затем правоохранители провели обыски по местам жительства и работы чиновников в Ингушетии, Северной Осетии и Москве.

Согласно материалам уголовного дела, организованное преступное сообщество (ОПС) было создано не позднее 2020 года Магомедом Калиматовым и Камбулатом Сукиевым, в разное время возглавлявшими почту Ингушетии, а также руководителем отделения Пенсионного фонда по республике Исламом Сейнароевым. Их сообщники действовали как в Ингушетии, так и в Москве. Всего, как считает следствие, в группировку входило около 40 чиновников Пенсионного фонда и «Почты России».

При этом ОПС силовики поделили на «пенсионное» и «почтовое». Во главе их встали господа Сейнароев и Сукиев. В первую группу также вошли работники ПФР Малик Баркинхоев, Залифа Чемурзиева, Мадина Цечоева, Пятимат Тангиева, Адам Могушков, Руслан Мурзабеков и Магомед Арапиев. Они с марта по октябрь 2020 года вносили в систему документооборота ложные данные о перерасчете пенсий.

Всего работники фонда «пересчитали» пенсию 682 гражданам на сумму 519 млн руб. Пенсионный фонд зачислил полмиллиарда на счет своего отделения в Ингушетии.

Затем за работу принималась «почтовая» группа. В нее входили руководители Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов: Хасан Батыжев, Марьям Кузьгова и Бекхан Бадиев. Полученные деньги они направили в главные распорядительные кассы, откуда они разошлись по почтовым отделениям. Потом начальники этих отделений — Иса Шадыжев, Хава Мамилова, Ашат Богатырева — вместе с 15 соучастниками составляли фиктивные документы о выплате и выдаче пенсий. На деле же все средства были похищены.

Господина Калиматова задержали только в мае прошлого года. Изначально его обвиняли в хищении около 2 млрд руб., затем сумма снизилась. По делу в особом порядке уже успели приговорить двух бывших глав почтовых отделений в регионе: Радимхан Картоеву и Даниму Угурчиеву. Расследование в отношении господина Батыжева и еще трех соучастников продолжается. Ислам Сейнароев скрылся и объявлен в международный розыск.

Через месяц глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил задержание брата. Он сказал, что произошедшее его огорчило, но «закон есть закон».

«Хотел бы, чтобы все это понимали — в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа. То есть должно быть четкое понимание — закон для всех одинаков»,— отметил господин Калиматов, сам в прошлом прокурорский работник.

Учитывая связи фигурантов, передавать их дело в один из судов Ингушетии первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, утверждавший обвинение, не стал. Вопрос с территориальной подсудностью рассмотрит Пятый кассационный суд общей юрисдикции.

Отметим, что данное дело — очередное расследование масштабных хищений в Ингушетии. В 2021 году в организации ОПС обвинили бывшего депутата заксобрания республики и лидера общины последователей религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхороева — Якуба Белхороева. Фигурант организовал хищение около 20 млн руб. из Фонда социального страхования. Фиктивные страховые случаи, в том числе на жену главного фигуранта, оформлялись, например, в связи с падениями ящиков с фруктами на складе в цехе ФГУП «Экажевское». Миллионные выплаты получили десятки пострадавших, однако к тому времени ФГУП был давно закрыт. Господин Белхороев получил восемь с половиной лет, а потом в связи с выявлением новой серии растрат снова оказался под следствием.

Никита Черненко