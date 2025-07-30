В Аксайском районе на 33 га установили карантинную зону

В Аксайском районе установили фитосанитарную карантинную зону после обнаружения на территории сорняка повилки полевой. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что площадь карантинной зоны вблизи станицы Мишкинской составляет порядка 33 га, еще более 482 га – буферная зона. Согласно проекту борьбы с сорняком, разрешается вывозить и продавать продукцию, выращенную в зоне ограничения, только при отсутствии в ней семян повилки, что должно подтверждаться результатами лабораторных исследований.

Участки земли в карантинных зонах нельзя использовать для выращивания семенного материала. Зерно и зерноотходы, содержащие жизнеспособные плоды сорняка, запрещено давать животным и птицам без предварительной термической обработки или размола. В карантинной фитосанитарной зоне запрещается выпас сельскохозяйственных животных, также запрещено вывозить почву и грунт за пределы очага или использовать зараженную землю для набивки парников.

Отходы из карантинной территории запрещено вывозить на свалки или выбрасывать в водоемы. Сено и солому, засоренные повилкой, можно использовать для кормления животных только после запаривания. Урожай, собранный в карантинной зоне, аграриям придется убирать, обмолачивать, очищать и складировать отдельно от продукции с других территорий.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Аксайском районе установили карантинную зону по амброзии.

Константин Соловьев