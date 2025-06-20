В Аксайском районе установили карантинную зону из-за амброзии

На территории Ленинского сельского поселения Аксайского района установили карантинную зону площадью более 96 га из-за амброзии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, площадь очага разрастания сорняка составляет более 17 га, буферная зона распространяется на 79 га. Согласно правилам, разрешается вывозить и продавать продукцию, выращенную в зоне ограничения, только при отсутствии в ней плодов-семянок амброзии, что должно подтверждаться результатами лабораторных исследований.

Участки земли в карантинных зонах нельзя использовать для выращивания семенного материала. Зерно и зерноотходы, содержащие жизнеспособные плоды амброзии, запрещено давать животным и птицам без предварительной термической обработки или размола. В карантинной фитосанитарной зоне амброзии запрещается выпас сельскохозяйственных животных, также запрещено вывозить почву и грунт за пределы очага или использовать зараженную землю для набивки парников.

Отходы из карантинной территории запрещено вывозить на свалки или выбрасывать в водоемы. Сено и солому, засоренные амброзией, можно использовать для кормления животных только после запаривания. Урожай, собранный в карантинной зоне, аграриям придется убирать, обмолачивать, очищать и складировать отдельно от продукции с других территорий.

Ведомство уточняет, что ограничения будут действовать до снятия карантинной фитосанитарной зоны.

Константин Соловьев