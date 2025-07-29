«Краснодару» пора освежиться

На групповом этапе «Фонбет» Кубка России по футболу состоялся еще один матч, в котором «Краснодар» на своем поле уступил «Крыльям Советов» — 1:2. Для кубанцев это уже третье поражение в недавно стартовавшем сезоне с учетом Суперкубка и чемпионата страны. Самарцы, наоборот, успешно начали его, а благодаря кубковой победе лидируют в группе В вместе с московским «Динамо», которое ранее обыграло дома «Сочи» — 3:2.

На кубковый матч с «Крыльями Советов» «Краснодар» вышел после поражения от «Локомотива» в чемпионате России. Наверняка главный тренер южан Мурад Мусаев так и так бы применил кадровую ротацию, но игра с железнодорожниками показала, что, похоже, чемпионский состав уже необходимо освежать и с прицелом на премьер-лигу. Не то чтобы старая гвардия забронзовела и почивает на лаврах, однако на старте нового сезона чемпионы выглядели блекло даже во встрече с «Нижним Новгородом», в которой победили с крупным счетом 3:0.

Кстати, «Крылья» тоже обыграли нижегородцев и вообще набрали на одно очко больше, чем «Краснодар», а их нападающий Вадим Раков, арендованный у «Локомотива», так просто сейчас в огне и забил в двух турах два сумасшедших гола. Правда, самого горячего своего футболиста главный тренер самарцев Магомед Адиев оставил в запасе. Но в его обойме есть и другие исполнители — в частности, костариканский технарь Джимми Марин, перешедший из «Оренбурга». Именно он открыл счет, блеснув индивидуальным мастерством в штрафной площади хозяев и носком бутсы протолкнув мяч в сетку.

Вообще команды бойко начали матч. Гости даже не успели насладиться моментом после гола Марина, как «Краснодар» восстановил равенство.

Самое активное участие в эпизоде приняли новички клуба Густаво Сантос и Дуглас Аугусто, а точку поставил Данила Козлов, хотя и не без помощи двух рикошетов. Но, видимо, Мусаев выставил все же слишком экспериментальное сочетание игроков, что сказалось на результате. Тот же Жубал дебютировал на ответственной позиции центрального защитника и периодически допускал вполне объяснимые ошибки, в том числе результативные. Так бразилец невольно ассистировал Амару Рахмановичу, выбивая мяч из-под Марина, и самарский босниец снова вывел «Крылья» вперед ударом с линии штрафной. Не хватало кубанцам и по-прежнему безальтернативного на острие атаки Джона Кордобы. Мозес Кобнан в роли центрального нападающего откровенно не тянул, поэтому неудивительно, что уже в перерыве Мусаев активировал колумбийца.

В новой расстановке Мозес сместился на правый фланг вместо Жуана Батчи, который пока только втягивается в сезон и выпадает из игры. Логичной была и замена опорника Кевина Ленини. С Кордобой хозяева заиграли уже в более краснодарский футбол. Давление на оборону гостей сразу возросло, появились стандарты и предголевые моменты. Впрочем, сам Кордоба тоже еще находится не в оптимальной форме и испытывает трудности с реализацией. В одном из эпизодов он вроде бы все сделал правильно и должен был забивать ударом с разворота, но немного промазал.

Тем временем за Кордобой Мусаев поднял со скамейки запасных и другого лидера команды Эдуарда Сперцяна. Однако «Крылья» все равно держались и даже угрожали контратаками, а Николай Рассказов мог и огорчить чемпионов, если бы пробил посложнее для голкипера Александра Корякина. В конце матча Мусаев уже решил сыграть на все деньги и впервые выпустил Гаэтана Перрена, который приехал в Россию в статусе одного из лучших ассистентов прошлого чемпионата Франции. Главное летнее приобретение «Краснодару» тоже пока не помогло. Зато Виктор Са имел отличный шанс перевести игру в серию пенальти, но самарцев спас вратарь Никита Кокарев. В итоге «Крылья Советов», в актив которым еще можно занести попадание в штангу Максима Витюгова, вполне заслуженно победили 2:1.

Александр Ильин