«Динамо» уложилось во время

На старте группового этапа FONBET Кубка России по футболу московское «Динамо» обыграло «Сочи» — 3:2. С учетом чемпионата страны черноморцы потерпели третье поражение подряд, хотя сейчас были очень близки к ничьей в основное время. Бело-голубые вырвали победу в самой концовке, как и «Акрон», одолевший «Балтику» — 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий «Сочи» Захар Федоров (в центре) доставил немало хлопот «Динамо», но московский клуб, уступая по ходу матча 1:2, все-таки одержал победу

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Нападающий «Сочи» Захар Федоров (в центре) доставил немало хлопот «Динамо», но московский клуб, уступая по ходу матча 1:2, все-таки одержал победу

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

После дебюта в чемпионате России новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин провел первый матч и в Кубке страны. В премьер-лиге он стартовал на «четверку», набрав в двух турах четыре очка, и сейчас от него ждали только победы, тем более что «Сочи» начал сезон хуже некуда, дважды проиграв в национальном первенстве с общим счетом 0:7. Домашний разгром от «Акрона» главный тренер черноморцев Роберт Морено вообще назвал позором и заявил в эфире телеканала «Матч ТВ», что готов сам себя оштрафовать на половину месячной зарплаты, призвав поступить так же и своих футболистов. Наверное, испанский специалист хотел тем самым встряхнуть команду, рассчитывая на ответную реакцию прежде всего на поле, а не в клубной бухгалтерии.

Карпин вполне ожидаемо дал проявить себя в кубковом матче игрокам, которые находятся под основным составом.

При этом под ротацию не попали Иван Сергеев и Муми Нгамалё, нуждающиеся, видимо, в игровой практике. В заявку был включен и Бахтиёр Зайнутдинов, чей трансфер из турецкого «Бешикташа» бело-голубые оформили накануне. На первых минутах у хозяев выделялся Нгамалё. Камерунец заработал опасный стандарт рядом со штрафной площадью, который, правда, без особой выдумки исполнил Денис Макаров, а потом он совершил рейд по левому флангу и навесил точно на голову Сергееву. Нападающий, недавно забивший первый гол за «Динамо» в чемпионате, теперь отличился в Кубке.

«Сочи» опять пропустил очень быстро, но в отличие от матча с «Акроном», когда уже к 13-й минуте горел 0:3, сейчас остался в игре. Гости сразу отреагировали своим голевым моментом от Мартина Крамарича, которого успел заблокировать центральный защитник Леон Зайдензаль. А постепенно они и вовсе разыгрались, став буквально разрывать экспериментальную оборону бело-голубых. И если от Захара Федорова голкипер москвичей Игорь Лещук еще отбился, то удар из-за штрафной арендованного у «Зенита» Дмитрия Васильева был слишком хорош. Более того, всего через две минуты черноморцы уже вели 2:1, когда Федоров, действовавший на позиции центрфорварда, убежал один на один с Лещуком. Да, впоследствии у «Динамо» промахнулся из выгодного положения Макаров, но и Крамарич мог увеличить преимущество «Сочи» до двух голов. Снова команду Карпина выручил Лещук.

Во втором тайме хозяева все-таки отыгрались, внеся определенные коррективы в состав и тактику. Дубль у них оформил Сергеев, который после первого гола надолго спрятался в тень. Но как только в штрафную прошла хорошая передача от правого защитника Максима Балахонова, он моментально отклеился от опекунов и одним касанием переправил мяч в сетку. При этом динамовцы полностью перекрыли подходы к собственным воротам, и такой вольницы, как до перерыва, у гостей уже не было в помине. Тем не менее «Сочи» зацепился за ничью и тоже минимизировал остроту у своей штрафной. На концовку Карпин выпустил и Зайнутдинова, с которым они поработали вместе в «Ростове», пока тот не перебрался в ЦСКА. Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана расположился на привычном для себя левом фланге и едва не отметил свой дебют голом. Вратарь Александр Дегтев парировал его удар головой, но затем «Динамо» подало угловой, и Даниил Фомин на исходе основного времени матча принес команде полновесные три очка — 3:2.

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Кроме того, на старте Кубка России встретились «Акрон» и «Балтика», которые взяли по четыре очка в двух стартовых турах чемпионата и по разнице мячей даже оказались в тройке. Соперники быстро обменялись голами, когда тольяттинец Жилсон Беншимол реализовал пенальти, а Тентон Йенне в ответ замкнул подачу Элдара Чивича. Впрочем, в голевую феерию это не переросло, а решилось все на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте. Гости упустили Беншимола на угловом, и нападающий из Кабо-Верде добыл победу для «Акрона» — 2:1.

Александр Ильин