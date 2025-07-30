Кибератаки на промышленность стали реже, но опаснее

В первом полугодии 2025 года число кибератак на промышленные предприятия снизилось втрое — до 7,5 тыс., но угрозы стали сложнее, сообщили “Ъ” аналитики RED Security SOC. Массовые атаки сократились, тогда как целенаправленные (APT) выросли на 20–22%, отмечают «Информзащита» и Positive Technologies.

Чаще всего атакуют пищевую промышленность (29%), нефтегаз (23%) и машиностроение (17%). Хакеры используют кастомизированные инструменты и социальную инженерию, а также атакуют подрядчиков, чтобы проникнуть в защищенные системы.

Особую опасность представляют атаки на SCADA-системы: их число выросло на 27%. Остановка таких систем может парализовать производство и создать угрозу для жизни, предупреждают эксперты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Хакеры освоили станки».