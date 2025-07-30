Хакеры освоили станки

Несмотря на то что общее количество атак на промышленные предприятия в первом полугодии 2025 года снизилось, угроз для отрасли стало больше, так как атаки стали более проработанными и целенаправленными. Хакеры не торопятся раскрывать свое присутствие в системах и стараются зафиксироваться в инфраструктуре как можно глубже. А также все чаще поражают подрядчиков крупных компаний для атаки на крупную цель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общее число кибератак на промышленные предприятия с января по июнь 2025 года превысило 7,5 тыс., что в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказали “Ъ” аналитики RED Security SOC. Однако они отмечают, что такое снижение касается преимущественно массовых и низкоквалифицированных атак, которые легко обнаруживаются и блокируются автоматизированными средствами защиты. Одновременно аналитики фиксируют рост сложных таргетированных атак (Advance Persistent Threat, APT).

С начала 2025 года RED Security обнаружила две профессиональные хакерские группировки, ведущие целенаправленные атаки на промышленный сектор. Они используют кастомизированные инструменты, нацеленные на конкретных сотрудников или IT-системы предприятий. Стоимость таких APT-атак может сильно варьироваться в зависимости от цели, масштаба компании и уровня ее защиты, однако в среднем их организация стоит не менее 1 млн руб.

Рост APT-атак на промышленность в первом полугодии 2025 года ИБ-специалисты компаний «Информзащита» и Positive Technologies оценивают в 20% и 22% по сравнению с предыдущим годом соответственно.

В топе самых атакуемых сфер — пищевая промышленность (29%), нефтегазовый сектор (23%) и машиностроение (17%), приводят данные аналитики RED Security. Такую расстановку они связывают с тем, что пищевая промышленность привлекает хакеров из-за высокой чувствительности к простоям, нефтегаз — из-за стратегической важности, а машиностроение — из-за ценной интеллектуальной собственности.

APT-группировки ищут слабые места в системах безопасности организаций и предприятий: ERP, АСУ ТП, корпоративная почта, отмечает руководитель департамента ИБ в компании ИВК (производитель вычислительной техники) Игорь Корчагин. «Злоумышленники активно применяют и приемы социальной инженерии, заставляя сотрудников обманом, подкупом или шантажом стать пособниками»,— отмечает он. Как писал “Ъ”, мощная кибератака на «Аэрофлот» 28 июля предположительно также реализовывалась APT-группой (см. “Ъ” от 28 июля).

124 миллиарда рублей составил объем российского рынка АСУ ТП по итогам 2024 года, по данным Positive Technologies.

Техническими целями для таких атак все чаще становятся элементы АСУ ТП, а именно SCADA-системы (система диспетчерского управления и сбора данных), отмечает директор IZ:SOC компании «Информзащита» Александр Матвеев. По его оценке, в первом полугодии рост атак на такие системы составил 27%. «Остановка SCADA может привести к остановке линии определенной части производства или к полному прекращению его работы, что в свою очередь несет угрозы не только экономического или репутационного характера, но и для человеческих жизней»,— отметил он.

В 2025 году APT-группировки будут продолжать делать упор в кибератаках на «скрытность» — злоумышленникам выгодно как можно дольше находиться в инфраструктуре жертв, оставаясь незамеченными: это позволяет им украсть больше конфиденциальной информации, отмечает аналитик исследовательской группы Positive Technologies Валерия Беседина. По словам главного инженера ИБ-направления компании «Уралэнерготел» Сергея Ратникова, APT-группировки не атакуют цель напрямую, если она хорошо защищена. «Вместо этого они ищут слабое звено — компанию-подрядчика, IT-интегратора, поставщика ПО или оборудования, у которого нет такого уровня защиты. Поэтому вектор все чаще смещается в сторону цепочек поставок»,— добавил он. «Не исключаю вероятности того, что каждая следующая успешная целенаправленная атака может подталкивать APT-группировки активнее атаковать объекты КИИ»,— прогнозирует архитектор информационной безопасности UserGate Дмитрий Овчинников.

Филипп Крупанин