Просрочку приспособили к дроблению

Несколько небольших коллекторских компаний начали перепродавать долги МФО, не занимаясь их взысканием. Они выкупают крупные портфели, проводят их сегментацию и скоринг, а затем перепродают небольшими лотами, пока их рыночная стоимость остается высокой. Это позволяет минимизировать риски и быстрее перераспределить ресурсы в более выгодные направления. Данная практика появилась на фоне достаточно высоких цен на долги МФО и дорогого фондирования. При этом участники рынка считают, что такая практика не станет массовой и будет характерна только для небольших ПКО с ограниченным объемом ликвидности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сегменте торговли просроченными долгами МФО появилась новая практика. На нее обратили внимание на онлайн-площадке по продаже просрочки Debex. Ее суть заключается в том, что коллекторские агентства выкупают крупные портфели долгов, затем оперативно разбивают их на несколько лотов, а после (без собственного взыскания) перепродают их по отдельности небольшими лотами. Руководитель коллекторского агентства ЮСВ (холдинг Finbridge) Александр Ермолаев отмечает, что такая тактика позволяет «оперативно перепродать менее перспективные активы, пока их рыночная стоимость остается высокой». Лоты при этом продаются по рыночной цене или с небольшим дисконтом, указывает коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Татьяна Волегова. Вместе с тем в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) говорят, что разлотированные портфели реализуются на 1–2% дороже, чем они были куплены, поскольку такой продукт необходим для увеличения прибыли за счет подобных манипуляций с портфелем.

По словам Татьяны Волеговой, экономический смысл такого продукта состоит в том, что первичный покупатель часть портфеля с максимальной вероятностью взыскания в рамках собственной стратегии (например, по региональному признаку) оставляет себе, а небольшие лоты выставляет на рынок. При этом для покупателя такой продукт выгоден тем, что выставленные на продажу небольшие лоты — полноценный качественный долг, а не взысканный уже портфель, как в случае с обычной вторичкой, добавляет она.

Однако подобную практику использует узкий круг некрупных участников рынка. Управляющий директор ПКО ПКБ Павел Михмель отмечает, что в сегменте банковских долгов такие практики характерны для небольших ПКО в регионах, «которые обладают ограниченными ресурсами по взысканию долгов на своей территории, однако не располагают достаточным объемом ликвидности на приобретение крупных портфелей у первоначальных кредиторов». В НАПКА оценивают, что на долю вторичной цессии по МФО «приходится около 0,3%». Сейчас есть «всего несколько компаний, которые перепродают только что приобретенные долги», оценивает Татьяна Волегова. По ее мнению, «такая практика появилась на фоне достаточно высоких цен на долги МФО и дорогого фондирования», что делает крупные портфели доступными не для всех покупателей. По данным Debex, к середине 2025 года стоимость досудебных портфелей превышает 19% от номинала, что близко к годовому максимуму. «Небольшим коллекторским агентствам выгодно покупать небольшие лоты "свежих" портфелей, а у продавцов появляется свободная ликвидность»,— поясняет она.

В частности, компанией, реализующей подобную практику, является «Коала Коллекшн» (согласно отчетности по РСБУ, выручка компании за 2024 год — 17,5 млн руб.). С начала июня 2025 года она перепродала портфели, выкупленные на онлайн-аукционе Debex, на сумму почти 70 млн руб. В компании отмечают, что оперативная перепродажа долга и некоторое дисконтирование портфелей позволяют направлять часть полученных средств на решение операционных задач.

Однако такая практика не станет массовой. По мнению Татьяны Волеговой, крупнейшим коллекторским агентствам вторичный рынок в том числе и в таком формате малоинтересен, поэтому сделки, скорее всего, будут происходить среди небольших по размеру цедентов и цессионариев.

Елена Ванюшина, Ксения Дементьева