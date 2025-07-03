Долги распродали портфелями

В первом полугодии на онлайн-площадках по продаже долгов были реализованы портфели более чем на 90 млрд руб. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают рост сделок как с экономической неопределенностью, так и с удачной ценой долгов для продавцов. При этом до конца года снижения активности на рынке цессии собеседники не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались данные исследования площадки по продаже просроченной задолженности Debex по рынку онлайн-цессии (учтены сделки на всех онлайн-площадках без учета прямых продаж) за первое полугодие 2025 года. Всего за шесть месяцев по долгам банков на онлайн-площадках были заключены сделки на 74,3 млрд руб., на июнь пришлось почти 20%, или 14,85 млрд руб. Из них на 17,7 млрд руб.— по досудебным долгам, из которых на июнь пришлось 8,25 млрд руб., или 46%. По судебным и микспортфелям (судебная плюс досудебная задолженность) — 56,6 млрд руб., в июне — 6,6 млрд руб.

По долгам МФО всего за полугодие было заключено сделок более чем на 18 млрд руб. Из них по досудебным портфелям — 17,8 млрд руб., из которых 4,5 млрд руб. пришлось на июнь. Это максимальный месячный объем с начала года. По судебным и микспортфелям за полугодие было продано долгов МФО на 882 млн руб., из которых в июне — почти 90%, 775 млн руб.

Таким образом, практически во всех сегментах в июне отмечался значимый рост продаж по сравнению с другими месяцами этого года. По словам гендиректора Debex Марата Брука, увеличение объемов продаж связано с ростом цен на фоне общей неопределенности. «Продавцы (как банки, так и МФО) видят, что цена долга растет. Это стимулирует их оставлять для собственного взыскания только те долги, доходность по которым будет гарантированно высокой, а излишки — продавать на рынке,— говорит он.— Пока цена хорошая, но никто не знает, что будет завтра». При этом по долгам МФО обе эти причины носят ярко выраженный характер, поскольку такой долг имеет высокую оборачиваемость — портфели одних и тех же компаний торгуются каждый месяц, процесс продажи хорошо отлажен, отмечает он.

Цены и по долгам банков, и МФО действительно растут. Так, по данным Debeх, в июне средняя цена сделки по досудебным портфелям МФО с просрочкой до 180 дней составила 19,4% от суммы основной задолженности против 15,7% в январе 2025 года, по досудебным с просрочкой более 180 дней — 17,93% против 14,55% в январе, по судебным — 3,5% против 2% в январе. По банковским досудебным портфелям в июне цена сделок составила 14,85% против 11,61% в январе, по судебным — 5,73% против 2,76% в январе 2025 года. Если сравнивать июнь с маем, то цены на долги МФО показали небольшой рост во всех сегментах, а на банковские — снижение, свидетельствуют подсчеты Debex.

На рынке сложилась нетипичная ситуация: обычно растущая динамика по закрытым сделкам сопровождается ростом цен, особенно если учесть масштабы нынешнего роста — плюс треть к цифрам прошлого года, обращает внимание управляющий директор ПКБ Павел Михмель. «Сыграл макроэкономический фактор: в условиях высокой ключевой ставки небольшие и средние компании имеют ограниченный доступ к источникам фондирования,— поясняет он.— Между тем банковские портфели требуют значительных инвестиций, которые в текущих условиях могут позволить себе считаные компании с доступом к рынкам капитала и крупным банковским кредитам». По словам гендиректора ID Collect Александра Васильева, цены на рынке банковской цессии традиционно ниже, чем в сегменте МФО, так как банки чаще продают крупные портфели от 2–3 млрд руб. Но нельзя сказать, что на рынке банковской цессии конкуренция ниже, чем, например, в нише МФО — просто эта конкуренция более концентрированная, говорит господин Васильев. С учетом прямых сделок мы видим рекордный рост по объему закрытых сделок МФО даже без учета июня, подчеркивает он.

«Сегодня мы наблюдаем стабилизацию рынка цессии — он практически вернулся к показателям периода, предшествовавшего введению повышенных госпошлин»,— отмечает замгендиректора АБК Евгения Уткина. «Во втором полугодии мы ожидаем заметный рост объема продаж с тенденцией увеличения продаж до конца года»,— отмечает она. «Сейчас цессия — это неотъемлемый элемент работы с долгом всех кредиторов,— подчеркивают в НАПКА.— Около 95% банков и МФО сейчас активно сотрудничают с коллекторами на всех стадиях». В то же время старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин не видит предпосылок для изменения стоимости долгов. «Изменение цены в первом полугодии было связано с активностью отдельных крупных игроков в части приобретения просроченных портфелей,— поясняет он.— На текущий момент, по нашей оценке, этот эффект практически исчерпан».

Ксения Дементьева