Озон-банк планирует развернуть 350 банкоматов до конца года

Озон-банк начал развертывание собственной сети банкоматов, планируя установить 350 устройств до конца года. Первые 12 уже работают в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Они появятся в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса, а также в торговых точках.

«Части клиентов, которые используют наличные деньги, нужен офлайн-контакт с банком, поэтому мы решили “выйти в мир” с помощью банкоматов», — пояснил гендиректор «Озон Финтеха» Ваэ Овасапян. Пока функционал ограничен снятием и пополнением, но в будущем его расширят.

По данным источника «Ъ» на банковском рынке, установка 350 банкоматов может обойтись примерно в 700 млн руб. Чтобы окупить затраты, банку нужно перенаправить через них около 35 млрд руб. Эксперты сомневаются в быстрой окупаемости: основная аудитория Озон-банка — цифровые пользователи, редко пользующиеся наличными.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Пункт выдачи наличных».