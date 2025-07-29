Баскетболист Касаткин описал момент задержания в парижском аэропорту в конце июня

Российского баскетболиста Даниила Касаткина, обвиняемого США в кибермошенничестве, задержали в аэропорту в Париже. Как рассказал спортсмен в интервью «Ъ», полицейские сообщили ему, что он задержан «по просьбе другой страны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Но, выйдя из самолета, мы увидели полицейских, проверяющих паспорта у всех пассажиров. Мы спокойно подали наши документы, думая, что это формальность. Как только полиция увидела мой паспорт, меня отвели в сторону, не дав даже попрощаться с Аней. Сразу обыскали, надели наручники, усадили в машину и повезли в ближайший участок»,— рассказал господин Касаткин.

21 июня Даниила Касаткина арестовала французская полиция по запросу США за вымогательство. Американцы подозревают 26-летнего россиянина в причастности к киберпреступлениям, однако сам спортсмен отвергает обвинения. На слушаниях в Париже было решено оставить баскетболиста под стражей.

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