Новостройки режут по жилому

Несмотря на запрет, введенный в ряде регионов, на строительство квартир малого формата, средняя площадь продаваемого в российских новостройках жилья снизилась на 2% год к году, до 50,4 кв. м. В условиях недоступности льготной ипотеки для широкого круга покупателей граждане переориентировались на малогабаритное жилье.

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В июле средняя площадь проданной квартиры в новостройке в целом по России составила 50,4 кв. м, что на 2% меньше год к году, подсчитали в «ЦИАН Аналитике». Самое заметное сокращение по итогам первой половины года аналитики фиксируют в Чебоксарах, где средняя площадь сделки на первичном рынке жилья сократилась на 10% год к году, до 57,5 кв. м, в Кирове этот показатель снизился на 9%, до 50,5 кв. м, в Ярославле и Липецке — на 7%, соответственно до 51,3 кв. м и 53,6 кв. м.

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Это следствие изменения потребительского поведения в целом. Покупательная способность населения значительно снизилась после повышения ключевой ставки ЦБ и завершения летом 2024 года программы массовой льготной ипотеки, без которой покупка жилья стала практически недоступной, констатирует руководитель управления маркетинговых исследований и аналитики девелоперской компании «Главстрой» Елизавета Родина. В таких условиях граждане, пытаясь снизить финансовую нагрузку от ежемесячных выплат по ипотеке, делают выбор в пользу более компактных квартир, поясняет вице-президент по маркетингу и продукту девелоперской компании RBI Михаил Гущин. Не позволяет покупателям приобрести жилье побольше дорожающая себестоимость строительства, которая отражается на цене квадратного метра, добавляет директор по продажам девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков.

Средняя площадь проданной квартиры на первичном рынке снижается даже несмотря на ограничения.

В прошлом году в Москве запретили строительство малоформатного жилья общей площадью менее 28 кв. м, позже запрет распространился на другие регионы РФ. Однако после ввода таких ограничений застройщики не прекратили строительство небольших квартир — теперь они предлагают их на границе норматива, что тоже уменьшает среднюю площадь проданного лота.

Средняя площадь квартир в сделках на первичном рынке в России в январе—июне 2025 года Выйти из полноэкранного режима Локация Площадь (кв. м) Изменение год к году (кв. м) Омск 52 –3,3 Волгоград 47 –2,9 Пермь 48 –1,7 Нижний Новгород 54 –1,4 Казань 52 –1,1 Ростов-на-Дону 50 –1,1 Красноярск 51 –0,7 Московская область 43 –0,6 Воронеж 53 –0,5 Санкт-Петербург 39 –0,4 Уфа 47 –0,3 Екатеринбург 49 –0,2 Москва 49 +0,4 Новосибирск 52 +0,4 Самара 60 +0,7 Челябинск 50 +0,8 Ленинградская область 41 +1,9 Краснодар 47 +2,3 Открыть в новом окне Источник: «ЦИАН.Аналитика».

Девелоперы не торопятся увеличивать площадь квартир в своих проектах из-за достаточно высокого спроса на малоформатное жилье.

Например, доля студий в общем объеме продаж первичного жилья сейчас составляет около 30–40%, подсчитал Михаил Гущин. Тем не менее из-за смягчения денежно-кредитной политики средняя площадь сделки в массовом сегменте может вырасти в ближайшей перспективе, прогнозирует основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.

52,2 миллиона квадратных метров жилья введено в России с января по июнь 2025 года, по данным Росстата.

Тем временем на рынке высокобюджетных новостроек фиксируется обратный тренд: по итогам первого полугодия средняя площадь первичного жилья в элитном сегменте возросла на 5% год к году, до 80 кв. м, в новостройках класса премиум — на 4%, до 76 кв. м, подсчитали в Whitewill.

Девелоперы элитного жилья практически не выводят на рынок малоформатные квартиры из-за отсутствия спроса на такую недвижимость, говорит руководитель департамента продаж Uniq Development Валерий Ручий. Кроме того, добавляет директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова, вывод на рынок новых проектов резко замедлился с начала года, а все небольшие квартиры ранее уже были выкуплены с рынка, таким образом, доступными для покупки остались в основном крупные лоты.

Востребованность просторных высокобюджетных квартир обусловлена как активностью в этом сегменте жилья инвесторов, которые стремятся таким образом сохранить свой капитал, так и высоким интересом со стороны состоятельных граждан, поясняет Михаил Гущин. По данным «Intermark Городская недвижимость», в январе—июне объем сделок на первичном рынке элитного жилья Москвы увеличился на 51% год к году, до 160 млрд руб.

София Мешкова