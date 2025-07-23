Девелоперы расстроились

Дисбаланс на российском рынке жилых новостроек продолжает углубляться. По итогам первой половины 2025 года в целом по стране объем предложения квартир в строящихся комплексах вырос на 12% год к году, в то время как продажи у застройщиков снизились на 26%.

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Об увеличении в январе—июле 2025 года объема предложения в строящихся новостройках в целом по России на 12% год к году, до 22 млн кв. м, “Ъ” рассказали в «ЦИАН.Аналитике». Это продиктовано низким спросом: объем продаж на первичном рынке недвижимости в России за январь—июнь текущего года сократился на 26% год к году, до 10,4 млн кв. м, следует из подсчетов «Дом.РФ». Квартиры в новостройках по-прежнему остаются недоступными для большей части населения, поэтому граждане не торопятся с покупкой квартиры, ожидая смягчения денежно-кредитной политики, констатирует руководитель департамента продаж Uniq Development Валерий Ручий.

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Кроме того, покупателю выгоднее приобрести квартиру в уже сданной в эксплуатацию или почти готовой новостройке, поскольку девелоперы, стараясь простимулировать спрос, предлагают большие скидки на такие проекты, отмечает сооснователь Baza Development Марк Заводовский.

В среднем в городах-миллионниках реальная цена сделки в январе—июне 2025 года была на 4% ниже заявленной стоимости, добавляет коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

На росте объема предложения сказывается перенос застройщиками сроков вывода на рынок новостроек, считает руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. В январе—июле 2025 года средний срок строительства многоквартирных домов (от получения разрешения на строительство до получения разрешения на ввод в эксплуатацию) достиг примерно 44 месяцев, что на 2% больше год к году, следует из данных Единого ресурса застройщиков.

Господин Попов поясняет, что девелоперы жилья в целом по стране все чаще выставляют на продажу почти весь проект, а не распродают его небольшими очередями, как это было раньше. Таким образом застройщики стремятся привлечь внимание к объектам на ранней стадии, чтобы повысить уровень распроданности новостроек, отмечает Евгений Белокуров. По данным на июнь 2025 года, нераспроданным остается 68% жилья по всей стране, год назад этот показатель составлял 64%, подсчитали в «Дом.РФ».

Никита Стасишин, замглавы Минстроя РФ, в апреле: Строительной отрасли России давно не было так сложно, как сейчас.

Однако на крупных региональных рынках жилищного строительства наблюдается обратная динамика. Так, в Москве и Подмосковье объем экспозиции в строящихся жилых комплексах по итогам января—июля 2025 года уменьшился на 5% год к году, до 4,5 млн кв. м, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 6%, до 2,6 млн кв. м, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике».

В Москве застройщики стараются более избирательно открывать продажи в своих проектах, что влияет на снижение объема экспозиции, говорит заместитель генерального директора по работе с жилой недвижимостью инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Наталия Кузнецова. По ее подсчетам, по итогам первой половины 2025 года в Москве для покупки стало доступно 1,25 млн кв. м первичного жилья, что на 26% меньше, чем годом ранее. Кроме того, покупательная способность в Москве более высокая в сравнении с регионами: в условиях дорогих кредитов потребителям здесь проще переориентироваться на рассрочки, отмечает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

По прогнозам Валерия Ручия, объем предложения первичного жилья в стадии строительства продолжит расти до конца текущего года.

Однако на горизонте ближайших трех лет, напротив, можно ожидать дефицита экспозиции в строящихся новостройках, поскольку на текущий момент девелоперы начинают строительство такой недвижимости с осторожностью, поясняет эксперт. Только по итогам первого полугодия застройщики запустили 17,8 млн кв. м новых проектов, что на 22% меньше, чем годом ранее, следует из подсчетов «Дом.РФ».

София Мешкова