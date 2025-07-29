Операционная прибыль Gucci рухнула на 52%

Французская холдинговая компания Kering, в которую входят модные дома Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen и др., опубликовала результаты первого полугодия. Выручка Kering упала на 16% в годовом выражении и составила €7,6 млрд, операционная прибыль — на 39%, до €969 млн.

Выручка ведущего бренда Kering — Gucci упала на 26%, до €3 млрд, а операционная прибыль рухнула на 52%, до €486 млн. По итогам полугодия упала выручка и Yves Saint Laurent, на 11%, и остальных модных домов — на 15%. Выросла лишь выручка Bottega Veneta — на 1%. Ослабление продаж произошло на всех рынках, где работает компания, особенно в Японии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Kering отмечают, что за этими показателями стоит «особенно сложная рыночная ситуация», и признают, что эти «цифры остаются на уровне, который гораздо ниже» потенциала компании. Однако в компании уверены, что за последние два года они сумели заложить «здоровое основание для следующих этапов развития Kering». За последние 24 месяца акции Kering потеряли около 60%. Все это происходит на фоне продолжающегося глобального снижения спроса на рынке товаров класса люкс.

Алена Миклашевская