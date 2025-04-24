Продажи Gucci упали на 25%

Французская холдинговая компания Kering, в которую входят модные дома Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen и др., опубликовала результаты первого квартала. Продажи Kering упали на 14% в годовом выражении и составили €3,88 млрд. Продажи ведущего бренда — Gucci рухнули на 25%, до €1,57 млрд. Оба показателя оказались ниже прогнозов аналитиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdul Saboor / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters

Продажи бренда Saint Laurent упали на 9%, Balenciaga и Alexander McQueen — на 11%. Рост продаж у бренда Bottega Veneta на 4% и нескольких других не смог компенсировать общий спад. Больше всего продажи упали в странах Азиатско-Тихоокеанского региона из-за слабости на китайском рынке — на 25%. В Западной Европе и Северной Америке падение на 13%, в Японии — на 11%.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, отмечают, что Kering продолжает переживать спад, начавшийся в прошлом году из-за глобального снижения спроса на рынке товаров класса люкс. «Начало 2025 года оказалось очень похожим на конец 2024 года, разве что ситуация с глобальным спросом на товары класса люкс еще ухудшилась в последние месяцы»,— отмечают аналитики Citi. Они также отмечают отсутствие поводов для оптимизма на данном этапе, поскольку Gucci находится в процессе перестройки работы под руководством нового креативного директора Демны Гвасалии, вступившего в эту должность в середине марта, и новые коллекции пока не представлены.

Алена Миклашевская