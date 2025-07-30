Еще два участника нападения на псковских десантников в 2000 году получили сроки

Южный окружной военный суд приговорил к 17 и 14 годам строгого режима Асланбека Казанчева и Анзора Батырова. Их признали виновными в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. Об этом сообщила «Ъ» официальный представитель СКР Светлана Петренко. Осужденные были членами террористических банд Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Суд установил, что злоумышленники участвовали в нападении на псковских десантников в Чечне.

Нападение на российских военнослужащих в районе села Улус-Керт Шатойского района было совершено 29 февраля 2000 года. Бой продолжался до 1 марта. Тогда погибли 84 бойца ВС РФ, еще четверо получили ранения. Всего в нападении участвовало около 2,5 тыс. боевиков.

В июне суд вынес приговор четырем участникам нападения. Им назначили от 13 до 24 лет колонии строгого режима. В октябре прошлого года сотрудники ФСБ задержали трех других участников бандформирования.

Никита Черненко