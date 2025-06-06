Члены банды Басаева и Хаттаба получили до 24 лет за нападение на псковских десантников

Южный окружной военный суд признал четырех жителей Татарстана — Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова — соучастниками нападения в 2000 году в Чечне на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й псковской дивизии воздушно-десантных войск. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета России (СКР).

Фигуранты признаны виновными по делу об участии в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ), вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 13 до 24 лет в колонии строгого режима.

Нападение боевиков группировки Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на военнослужащих ВС РФ в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни было совершено 29 февраля 2000 года, бой продолжался до 1 марта. В результате нападения боевиков погибли 84 российских военнослужащих, 4 получили ранения. Как отметили в СКР, подсудимые Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов «из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих».

Всего в нападении на псковских десантников участвовало около 2,5 тыс. боевиков. В октябре 2024 года сотрудники ФСБ задержали трех участников бандформирования.