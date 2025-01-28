Путин заявил о готовности «выделить людей» для переговоров с Украиной

Президент Владимир Путин заявил, что результаты переговоров Москвы и Киева должно зафиксировать легитимное руководство Украины. Он напомнил, что на Украине продолжает действовать закон о запрете ведения переговоров с главой России, пока должность занимает Владимир Путин. Как сказал российский президент, отменить закон может председатель Верховной рады. Российский президент также добавил, что готов «выделить людей» для переговоров.

«Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, досада в чем, и ловушка, понимаете? Но в принципе, по большому счету, если хотят это сделать, юридически способ есть»,— сказал Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину (запись опубликована в Telegram-канале Кремля).

Как добавил президент России, Владимир Зеленский «не имеет права ничего подписывать». При этом, уточнил господин Путин, любой вопрос юридического характера «можно закрыть, если есть желание».

В случае прекращения финансовой и военной поддержки Украины со стороны западных стран, по словам президента, конфликт закончится через месяц, полтора, два. «В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой»,— сказал Владимир Путин.

Глава государства также рассказал, что перед началом военной операции власти России предлагали вооруженным силам Украины покинуть ДНР и ЛНР. По его словам, если бы Киев согласился оставить территорию, боевые действия бы не начались. Он также сказал, что весной 2022 года был готов к личной встрече с Владимиром Зеленским и посылал соответствующие сигналы в том числе экс-президенту США Джо Байдену.

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