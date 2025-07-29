X5 Group запустила в тамбовском Котовске первую очередь логоцентра за 3 млрд

На территории индустриального парка (ИП) «Котовск» в Тамбовской области введена в эксплуатацию первая очередь логистического центра X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), сообщил на оперативном совещании у врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова в понедельник, 28 июля, глава Котовска Алексей Плахотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общий объем вложений в проект X5 Group может достигать 3 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Общий объем вложений в проект X5 Group может достигать 3 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Только в 2025 году на строительство логоцентра было направлено почти 1 млрд руб., сообщил господин Плахотников. По его словам, из общей площади комплекса в 42 тыс. кв м. 20 тыс. кв м занимают низкотемпературные склады. С 1 августа к работе на предприятии приступят 100 человек. Всего власти рассчитывают на создание порядка 800 рабочих мест. Подробности о других очередях инвестиционного проекта глава Котовска на совещании не приводил.

В пресс-службе администрации Котовска пояснили «Ъ-Черноземье», что для реализации проекта предоставили X5 Group в долгосрочную аренду земельный участок общей площадью 18 га в ИП: «Поскольку проект является приоритетным для Тамбовской области, то земельный участок был выделен без торгов».

На момент начала строительства и публичного анонсирования проекта в июле 2024 года тогдашний губернатор Максим Егоров сообщал, что комплекс в ИП «Котовск» будет включать распределительный центр для сети «Пятерочка», автотранспортное предприятие, очистные сооружения, спортивную площадку и зону отдыха персонала. На тот момент общий объем вложений в проект оценивался в 3 млрд руб., а площадь — в 36 тыс. кв. м. Анонсировалось, что выход на полную мощность планируется в 2026 году. В начале июля X5 Group сообщила, что комплекс в ИП «Котовск» будет открыт с опережением плана до конца 2025-го.

В самой X5 Group и в пресс-службе правительства Тамбовской области не смогли оперативно ответить на запросы «Ъ-Черноземье» о текущих параметрах инвестпроекта и причинах увеличения общей площади комплекса по сравнению с 2024 годом.

X5 Group — один из крупнейших ритейлеров РФ. Основной владелец — структура «Альфа-групп» CTF Holdings, владевшая на конец 2023 года 47,86% голосующих акций группы. В 2024 году выручка холдинга выросла год к году на 24,2% — до 3,9 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась на 21,9% — до 110 млрд руб. Группа управляет более 27 тыс. магазинов и 71 распределительным центром.

На прошлой неделе стало известно, что в Новоусманском районе Воронежской области введена в эксплуатацию первая очередь логистического комплекса Wildberries стоимостью 10 млрд руб.

Ульяна Ларионова