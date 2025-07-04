В поисках склада

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») сообщили «Ъ-Черноземье» подробности двух логистических проектов, которые ритейлер планирует реализовать до конца 2027 года. В Воронежской и Тамбовской областях за 5 млрд руб. могут построить два распредцентра (РЦ). Помимо этого, ритейлер намерен восстановить разрушенные ВСУ объекты в Курской области. Эксперты считают инвестпроекты актуальными, поскольку у X5 Group еще «есть потенциал для роста» в макрорегионе.

X5 Group заново отстроит попавшую в центр боевых действий «Пятерочку» в Судже

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе X5 Group, в Тамбовской области к концу 2025 года с опережением плана (ранее местные власти говорили о старте в 2026-м) должен запуститься РЦ на территории индустриального парка «Котовск». Центр площадью 36 тыс. кв. м и стоимостью 3 млрд руб. будет обеспечивать логистику сети «Пятерочка». Будут созданы 700 рабочих мест. По данным облправительства, объект включен в перечень приоритетных инвестпроектов, от него ждут свыше 4 млрд руб. налогов в год.

Соглашение о реализации проекта облправительство заключило с X5 Group на Петербургском экономическом форуме, но анонсировано строительство было еще в январе 2024 года, когда компании дали земельный участок в аренду.

В Воронежской области X5 Group планирует построить РЦ для сети «Чижик» в селе Айдарово Рамонского района. Объем вложений оценивается в 2 млрд руб. Соответствующее соглашение тоже было заключено на ПМЭФ. Запуск, как уточнили «Ъ-Черноземье» в компании, запланирован на 2027 год (местные власти ранее сообщали, что объект откроется в ноябре 2026-го). По данным облправительства, на объекте будет 300 рабочих мест. Планируемую площадь РЦ «Чижика» в X5 Group раскрывать не стали. Обычно типовые логоцентры ритейлера занимают 20–40 тыс. кв. м.

Как рассказал на недавней встрече с журналистами первый зампред воронежского облправительства Данил Кустов, РЦ предполагается возводить с нуля, а не размещать в существующем здании. Объект, по словам чиновника, впишется в уже сформированный логистический узел: «У нас есть все предпосылки для реализации такого проекта. Рамонский район можно назвать мультимодальным кластером — здесь сосредоточено значительное число логистических объектов. Возможно, объем инвестиций несопоставим с центрами "Пятерочки" или Wildberries, но и формат "Чижика" отличается меньшей представленностью. Мы готовы оказывать поддержку этому проекту»,— заявил господин Кустов.

Оба РЦ будут работать в формате мультитемпературного склада. «Проекты ориентированы на обработку свежей и замороженной продукции, бакалеи, овощей, фруктов и других товарных категорий для сетей в регионах присутствия»,— сказали в X5 Group.

В компании заявили «Ъ-Черноземье», что строительство аналогичных объектов в соседних Белгородской, Курской, Липецкой и Орловской областях в ближайшей перспективе не планируется.

В Курской области X5 Group ограничилась заключением с региональным правительством «соглашения о долгосрочном сотрудничестве» на ПМЭФ. По его условиям компания заново отстроит разрушенный магазин «Пятерочка» в городе Суджа, который более полугода был захвачен ВСУ. Рядом с супермаркетом может появиться сквер с мемориальной аллеей.

X5 Group — один из крупнейших ритейлеров РФ. Основной владелец — структура «Альфа-групп» CTF Holdings, владевшая на конец 2023 года 47,86% голосующих акций группы. В 2024 году выручка холдинга выросла год к году на 24,2% — до 3,9 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась на 21,9% — до 110 млрд руб. Группа управляет более 27 тыс. магазинов и 71 распределительным центром.

В рамках ПМЭФ ни один традиционный ритейлер, кроме X5 Group, не заявлял новых проектов в Черноземье. При этом на рынке электронной торговли объединенная компания Wildberries и Russ подтвердила на ПМЭФ планы по строительству логоцентров в Курской (7 млрд руб.) и Воронежской (10,5 млрд руб.) областях.

Региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко отметил, что строительство новых объектов X5 Group идет планомерно, в рамках стратегии развития: «Это поможет оптимизировать расходы на доставку продуктов до торговых точек, расширить ассортимент и e-grocery (собственную доставку продуктов магазинами). Для защиты от завышенной ставки аренды все чаще компании рассматривают вариант строительства РЦ под заказ с последующим выкупом в собственность».

Директор по инвестициям корпорации «Синергия» Максим Дашко сообщил, что доля X5 Group на российском рынке продуктового ритейла составляет все еще не более 15%. Поэтому у компании сохраняется потенциал для расширения, в том числе в регионах Черноземья, заключил эксперт.

Анна Швечикова