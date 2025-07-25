Под Воронежем запущена в эксплуатацию первая очередь логокомплекса Wildberries

В Новоусманском районе Воронежской области введена в эксплуатацию первая очередь логистического комплекса Wildberries, сообщила пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Логокомплекс Wildberries в Воронежской области

Фото: Пресс-служба Wildberries Логокомплекс Wildberries в Воронежской области

Фото: Пресс-служба Wildberries

Инспекция государственного строительного надзора уже выдала заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Общий объем инвестиций составил не менее 10 млрд руб., из них более 5 млрд — в первую очередь. Проект позволит создать 7,5 тыс. рабочих мест (3 тыс. из них — на первом этапе).

По данным самой компании, на первом этапе площадь логоцентра составит 77 тыс. кв. м, а вместимость достигнет 45 млн единиц товаров. В перспективе на складе будет установлена автоматическая лента для сортировки товаров. Полностью ввести склад в эксплуатацию компания планирует до конца текущего года. Общая площадь складского комплекса составит 156 тыс. кв. м.

По данным Rusprofile, ООО «Вайлдберриз» зарегистрировано в Московской области в январе 2006 года. Основным видом деятельности является розничная онлайн-торговля. Уставный капитал — 10,1 млн руб. Гендиректором и единственным владельцем с апреля 2025 года является Татьяна Ким. Еще 1% принадлежит Владиславу Бакальчуку. По собственным данным, чистая прибыль РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) по итогам 2024 года составила 104 млрд руб., оборот РВБ в сегменте e-commerce в России — 4,1 трлн руб. Оборот Wildberries в 2023 году составлял 2,5 трлн руб. Инвестиции РВБ в 2024 году превысили 150 млрд руб., сюда входят вложения в логистическую и ИТ-инфраструктуру, а также в развитие рекламного инвентаря группы. Компания планирует удвоить этот показатель в 2025 году. Ключевым ассортиментом Wildberries является одежда, обувь и аксессуары, на него приходится 67% оборота компании. Помимо России компания представлена в Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ.

В начале июля компания сообщила о покупке в Курской области земельного участка под строительство логистического центра на 130 тыс. кв. м стоимостью около 7 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова