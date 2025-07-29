СК Белоруссии показал видео падения БПЛА в Минске

Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело по факту падения БПЛА в Минске. Ведомство опубликовало видео падения аппарата, а также показала его обломки, на которых видна надпись на украинском языке.

Дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы ночью 29 июля. Он упал во дворе дома №72 по улице Матусевича, взрыва не произошло. В СК заявили, что боевая часть беспилотника была снабжена тротилом и «большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков».

Обломки беспилотника повредили несколько машин. Никто не пострадал, эвакуацию не проводили. Следователи изъяли фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, а также его двигатель и приборы навигации, уточняется в пресс-релизе ведомства.

После инцидента в Минобороны Белоруссии сообщило об усилении контроля за использованием воздушного пространства.