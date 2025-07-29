Операционная прибыль «Россельхозбанка» выросла на 27%

Операционная прибыль «Россельхозбанка» (РСХБ) за первое полугодие составила 41,4 млрд руб. Показатель вырос на 27% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года (32,7 млрд руб.). Об этом говорится в отчете банка.

Чистая прибыль банка по РСБУ за первое полугодие составила 32,2 млрд руб. Вклад операционной деятельности банка в этом полугодии вырос на 20,1%. Чистый операционный доход составил 81 млрд руб. — на 25% больше, чем в прошлом году.

В I квартале 2025 года чистая прибыль РСХБ по МСФО показала рост в 1,5 раза год к году и составила 19,8 млрд руб.