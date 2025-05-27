Россельхозбанк получил 19,8 млрд рублей чистой прибыли по итогам I квартала 2025 года

По результатам работы группы Россельхозбанка в I квартале 2025 года размер чистой прибыли по МСФО составил 19,8 млрд руб.— в 1,5 раза больше аналогичного периода 2024 года. При этом чистый процентный доход вырос на 0,2%, до 31,1 млрд руб., а чистый комиссионный доход — на 19%, до 5,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) за отчетный период снизился на 0,9%, до 4,198 трлн руб. Объем выданных банком в первом квартале 2025 года кредитов АПК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 15,3%, до 489 млрд руб. В том числе объем выданных кредитов на сезонные работы увеличился на 5,8%, до 208,5 млрд руб.

Вместе с тем кредитный портфель юридических лиц уменьшился за первые три месяца текущего года на 0,6%, до 3,634 трлн руб., за счет заемщиков непрофильных для группы отраслей. Розничный кредитный портфель снизился на 3%, до 564 млрд руб.

Размер собственного капитала группы на 31 марта составил 339 млрд руб., увеличившись за три месяца на 10,2%. Показатель достаточности капитала Н1.0 достиг 12,4%.

Ольга Базутова