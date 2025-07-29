Строительство муниципального дома в Сормове подорожало на 67 млн рублей

Муниципальный заказчик «ГлавУКС» изменил стоимость и срок исполнения контракта на строительство 10-этажного многоквартирного дома на улице Зайцева в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Допсоглашение от 28 июля 2025 года опубликовано на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Дом строят для расселения аварийного жилья. Контракт заключили в июне прошлого года. Изначально его стоимость составляла 804,7 млн руб., сейчас ее увеличили до 871,7 млн руб. Срок завершения работ перенесли с 10 ноября 2025 года на 28 февраля 2026 года.

Неделю назад в мэрии сообщали, что в этом доме идет монтаж внутренних коммуникаций, установка окон, начаты кровельные и отделочные работы. Дом рассчитан на 189 однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего в городе сейчас строится три муниципальных дома, в этом году мэрия намерена заключить контракты на строительство еще четырех.

Галина Шамберина