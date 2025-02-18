Нижегородская мэрия намерена заключить контракты на четыре дома в 2025 году

Мэрия Нижнего Новгорода рассчитывает заключить контракты на строительство еще четырех домов под расселение аварийного жилья в 2025 году. Об этом директор департамента строительства Татьяна Гераськина рассказала на заседании профильной комиссии гордумы 18 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Она напомнила, что с 2024 года началась реализация четырехэтапной программы расселения аварийного фонда, рассчитанной на 2024-2028 годы. За это время должны расселить дома, признанные аварийными в 2017-2022 годах. За первый этап требуется расселение 24 тыс. кв. м жилья. Уже началось строительство трех десятиэтажных домов: на улице Садовой в Автозаводском районе, на улице Зайцева в Сормовском районе и на улице 40 лет Победы в Приокском районе. Сдать их должны в ноябре 2025 года.

Сейчас мэрия готовит участки для строительства четырех домов по второму этапу программы, в том числе расселяет аварийные дома. Участки подобраны в Ленинском, Сормовском и Советском районах, там планируют разместить четыре десятиэтажных дома в общей сложности на 30 тыс. кв. м. Конкурсы на проектные и строительные работы запланированы на первый квартал 2025 года. Всего за второй этап требуется расселить более 20 тыс. кв.м жилья.

В 2024 году на первый этап программы выделили из Фонда развития территории, областного и городского бюджетов 1,53 млрд руб. Их потратили на выплату возмещений собственникам квартир в аварийных домах, покупку квартир и строительство домов. Всего уже расселили 286 человек из 147 квартир общей площадью 3 тыс. кв.м.

На 2025 год по первому этапу заложено 2,68 млрд руб. — только на строительство домов.

Председатель комиссии Михаил Иванов спросил есть ли уверенность, что каждый этап выполнят в срок? Татьяна Гераськина ответила, что риски есть, но предпринимается все возможное, чтобы их минимизировать. Она добавила, что мэрия ведет работу с областным минстроем по дополнительному финансированию в этом году на выплату возмещения собственникам жилья в аварийных домах.

Ирина Швецова